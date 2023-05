Verrücktes Sechs-Tore-Spiel

Seit sechs Spielen hatte Casino Baden nicht verloren, rangiert in der Rückrundentabelle ganz oben. Doch zwischenzeitlich sah es so aus, als würde die Serie unter Trainer Werner Hasenberger dem Ende zu gehen. „Wir waren in den ersten 20 Minuten komplett weg, Wiener Neudorf war um einige Klassen besser, wir waren immer zu spät“, haderte Hasenberger. Die Gäste gingen durch Marko Djuric, dem ein Abpraller vor die Füße fiel und nur mehr einschieben musste, nach sieben Minuten mit 1:0 in Front. Dann erhöhte Mateo Tadic, der auf der linken Seite durchbrach und flach vollendete, auf 2:0. „Der Plan war, kompakt zu stehen und den Spielfluss zu verhindern. Das haben wir nicht geschafft“, schüttelte Hasenberger den Kopf.

Apaydin zwei Mal mit Köpfchen

Doch mit einer Serie im Rücken läuft es sich besser. Und plötzlich war der BAC wieder da. Flanke auf Sinan Apaydin, der an der zweiten Stange völlig alleine war und zum 1:2-Anschlusstreffer einköpfte (24.). „Das war der Dosenöffner, dann hatten wir uns halbwegs gefangen“, sah Hasenberger sein Team im Aufwind. Zehn Minuten später war es wieder eine Flanke auf Apaydin, die zum Erfolg führte. Der Stürmer kam vor dem Keeper zum Ball, köpfte zum 2:2. Kurz vor der Pause stellte Edin Mehic die Partie komplett auf den Kopf, brachte die Badener in Front. „Das war nach dem Spielverlauf natürlich glücklich“, wusste Hasenberger.

Wiener Neudorf gelingt noch der Ausgleich

Nach knapp einer Stunde musste Apaydin verletzt raus - und mit ihm fehlte es dem BAC dann an Durchschlagskraft und Ballsicherung in der Offensive. „Wiener Neudorf hat dann wieder das Kommando übernommen und auch völlig verdient den Ausgleich gemacht“, meinte Hasenberger. Denn Julian Krenn erzielte nach 80 Minuten das 3:3 für die Wiener Neudorfer. Womit die Badener auch im siebenten Spiel der Rückrunde ungeschlagen bleiben.

Statistik:

Baden Casino - Wr. Neudorf 3:3 (3:2)

Torfolge: 0:1 (7.) Djuric, 0:2 (16.) Tadic, 1:2 (24.) Apaydin, 2:2 (34.) Apaydin, 3:2 (45+2.) Mehic, 3:3 (80.) Krenn

Karten: Misuric (74., Gelbe Karte Unsportl.), Mallweger (50., Gelbe Karte Foul)Sticht (19., Gelbe Karte Unsportl.)

Baden Casino: Gahr, Stojiljkovic, Mallweger, Obrenic, Mehic, Huber, Misuric (80. Tomandl), Horvath, Pfeiffer, Azaz, Apaydin (58. Djordjevic)

Wr. Neudorf: Krenn, Tadic (80. Dramac), Jukic, Ekinci (65. Somlyo), Djuric, Mrkonjic (65. Vucer), Sticht, Cucic, Janjic, Dikic, Maklad

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Alexander Strauch