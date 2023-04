Derby der Fehlstarter

Werbung

Was Guntramsdorf und Wiener Neudorf gemeinsam haben? Der Start in die Rückrunde verlief für beide Mannschaften mit zwei Niederlagen so gar nicht nach Wunsch. Da kommt das Derby gerade recht, wo beide die Trendwende anvisieren. „Für mich ist das Derby ja noch neu“, blickt Guntramsdorf-Coach Michael Hartl seinem ersten Schlagabtausch mit einem Lokalrivalen entgegen, „wir wollen zuhause punkten.“ Ebenso nüchtern blickt auch Wr. Neudorf-Trainer Damir Ozegovic dem Bezirksderby entgegen: „Natürlich kennen sich ein paar Spieler. Es geht für mich aber ums Sportlich und um Punkte.“

Punkte haben die Guntramsdorfer ja dringend notwendig. Mit zwei Punkten liegt die Hartl-Elf noch immer abgeschlagen am Tabellenende. Für den Klassenerhalt braucht es mittlerweile mehr als nur mehr ein Wunder. „Solange es möglich ist, werden wir alles dafür tun“, bleibt Hartl bei seinem Credo.

Auch die Neudorfer sind mit dem bisherigen Verlauf der Rückrunde alles andere als zufrieden. „Gegen Bad Fischau hat mir das zwar schon ein bisschen besser gefallen. Aber noch fehlt uns das Erfolgserlebnis. Dann sind wir sicher wieder schnell in der Spur“, erzählt Coach Ozegovic. In Guntramsdorf sieht er in jedem Fall Gefahren: „Sie sind in derselben Situation wie wir letztes Jahr. Sie haben Druck, müssen gewinnen. Ob es sie extra motiviert oder hemmt, wird man sehen.“