Das Derby um den Klassenerhalt

Ein Sieg muss her. Beide Teams brauchen unbedingt einen vollen Erfolg. Drei Punkte wird es aber maximal für eine Mannschaft geben. Ein Remis käme einer Niederlage gleich, weil ein Punkt keinem weiterhilft. Genau das sind die Vorzeichen vor dem Abstiegsduell zwischen dem Vorletzten aus Kaltenleutgeben und Schlusslicht Guntramsdorf.

Und als wäre das nicht schon Brisanz genug, kommt mit dem Derby-Charakter eine weitere Komponente dazu: ein Abstiegsderby sozusagen.

Die Lage ist für Guntramsdorf weiter aussichtslos. Mit noch 24 möglichen Punkten aber rechnerisch weiter machbar. „Jetzt kommen die Gegner, wo wir punkten müssen“, unterstreicht Guntramsdorf-Trainer Michael Hartl vor dem Sechs-Punkte-Spiel. Dafür hat er auch noch ein ganz besonderes Ass im Ärmel. „Das wird das erste Spiel sein, wo ich den ganzen Kader zur Verfügung habe“, kreuzt Hartl die Finger, dass sich in der Trainingswoche keiner verletzt.

Kaltenleutgebens Trainer Boban Ziljkic beurteilt die Situation pragmatisch. Denn beim ASK hat man mit dem komplett sicheren Ufer, in Form von Trumau, Maria Lanzendorf und Reisenberg bereits abgeschlossen: „Für uns gilt es mittlerweile nur mehr, den vorletzten Platz abzusichern und zu hoffen, dass es nur einen Absteiger gibt. Mühsam, dass man das halt bis zum Schluss nicht wissen wird. Planen kannst du da nichts.“ Und tatsächlich sind die Szenarien, die die Anzahl der Absteiger festlegen wohl nicht enden wollend. Demnach gilt auch für den ASK: verlieren verboten.