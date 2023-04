Dienstag, 19:30 Uhr. Normalerweise befinden sich da die Unterhauskicker gerade beim Training. Am Dienstagabend war das für Ebreichsdorf und Bad Fischau aber anders. Weil der eigentliche Spieltermin dem Regen zum Opfer fiel, die Partie unter der Woche nachgetragen wurde. Und da war dann wirklich alles Anderst: Denn Marco Anderst avancierte mit zwei Toren zum Matchwinner.

Abgefälschter Freistoß zur Führung

In den ersten Minuten taten sich beide Mannschaften schwer, die Anfangsphase war von Fehlpässen auf beiden Seiten gekennzeichnet. Die Bad Fischauer verteidigten gut, agierten auch im Ballbesitz klug und ließen die Hausherren nicht ins Pressing kommen. Also musste bei Ebreichsdorf ein Standard her. Zehn Minuten waren gespielt, da brachte Marco Anderst einen Freistoß in Richtung Tor, den Bad Fischaus Umut Yavuz noch berührte und so für seinen Keeper Marco Cech unhaltbar in den Kasten lenkte. In der Folge ließ sich aber Cech nur schwer bezwingen, vereitelte mit zwei Paraden einen höheren Rückstand der Gäste.

Anderst-Hammer als Vorentscheidung

So ging es mit einer 1:0-Führung der Ebreichsdorfer in die Kabine. Aus der kam die Maucha-Elf mit einem neuen taktischen Plan, wodurch die Hausherren mehr Zugriff aufs Spiel bekamen. Der zweite Treffer war aber erneut der individuellen Qualität geschuldet. Denn Anderst fasste sich aus rund 30 Metern ein Herz, knallte das Leder zum 2:0 ins Tor (55.). Zehn Minuten später machte Nikola Zivotic den Deckel drauf, bereitete sich den Treffer quasi selber vor. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte ließ er zwei Bad Fischauer aussteigen, schickte Tarik Yildiz in die Tiefe, dessen Stanglpass der durchsprintende Zivotic wiederum auf der ersten Stange zum 3:0 vollendete. „Danach waren wir klar dominierend. Das war ein verdienter Sieg für uns“, ballte Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha die Faust.

Statistik:

ASK Ebreichsdorf - Bad Fischau-Brunn 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (10., Freistoß) Anderst, 2:0 (55.) Anderst, 3:0 (65.) Zivotic

Karten: Vukajlovic (43., Gelbe Karte Foul), Petritsch (85., Gelbe Karte Foul), Antony (64., Gelbe Karte Foul), Juric (32., Gelbe Karte Foul)Postl (31., Gelbe Karte Foul), Greiner (73., Gelbe Karte Foul), Grund (30., Gelbe Karte Foul)

ASK Ebreichsdorf: Zivotic (80. Moser), Antony, Klug, Yildiz (65. Leiner), Vukajlovic, Petritsch, Juric (65. Knötzl), Anderst, Jonovic (80. Studnicka), Pendl, Vockathaler

Bad Fischau-Brunn: Avdiu, Cech Marco, Misic, Drga, Grund, Postl, Randak (77. Mikic), Yavuz (66. Cech), Greiner (82. Binder), Stein, Schmidl

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin