Den Leader bezwungen

Ebreichsdorf - Maria Lanzendorf 2:3. Die Kräfteverhältnisse waren eigentlich klar verteilt. Dass bei Ebreichsdorf aber Captain Miodrag Vukajlovic fehlte, machte sich von Beginn weg sichtbar - weil die Kommunikation bei den Hausherren fehlte. Auf der anderen Seite versuchten sich die Maria Lanzendorfer mit dem Mut nach vorne, attackierten hoch und provozierten so viele Fehlpässe des Tabellenführers. Es waren dann auch die Gäste, die nach acht Minuten in Führung gingen. Ein hoher Ball über die Abwehr, Miro Slavov kam zum Ball, der dann von einem Ebreichsdorfer im Strafraum gefoult wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Djuro Mihaljica ins linke Eck. Ebreichsdorf-Keeper Kevin Pendl erriet zwar die Ecke, kam aber nicht mehr hin (8.).

Slavov lässt Ebreichsdorfs Doppelschlag verstummen

Die Reaktion der Ebreichsdorfer ließ aber nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später stieg Dominik Vockathaler bei einem Eckball am Höchsten, köpfte zum 1:1-Ausgleich. Und dann sah es so aus, als würde alles auf einen Ebreichsdorfer Sieg hinauslaufen. Weil Michael Burdis beim Rausspielen ein Fehler unterlief, den anlaufenden Thomas Antony nicht sah und anschoss - von dem der Ball am Sechzehner direkt zur 2:1-Führung der Ebreichsdorfer ins Tor ging (14.). Doch von dem schnellen Doppelschlag ließen sich die Maria Lanzendorfer nicht beirren. Im Umschaltspiel hatte Patrick Koch das Auge für Slavov, spielte den Stürmer die Kugel perfekt in den Raum, der dann Pendl umkurvte und zum 2:2 einschoss.

Mihaljica mit dem Goldtor

Ebreichsdorf wurde in der Folge wenn nur mehr nach Standards gefährlich. Maria Lanzendorf war hingegen aggressiv, versuchte so die Hausherren erst gar nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. Bis den Gästen in der 82. Minute sogar noch das Goldtor gelang. Freistoß in den Sechzehner, Pendl konnte die Hereingabe nur kurz abwehren, wo Mihaljica der Ball vor die Füße flog und zum 3:2 einnetzte. Ebreichsdorf hatte bei einer Dreifachchance noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, scheiterte aber zwei Mal am Schlussmann und einer Rettungstat kurz vor der Linie. „Sie waren aggressiver, wollten den Sieg mehr und haben mutig gespielt. Wir haben ihnen drei Tore geschenkt“, resümierte Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha.

Statistik:

ASK Ebreichsdorf - Maria Lanzendorf 2:3 (2:2)

Torfolge: 0:1 (8., Elfmeter) Mihaljica, 1:1 (11.) Vockathaler, 2:1 (14.) Antony, 2:2 (30.) Slavov, 2:3 (82.) Mihaljica

Karten: Yildiz (20., Gelbe Karte Unsportl.), Vockathaler (90+2., Gelbe Karte Foul)Romic (60., Gelbe Karte Foul), Burdis (69., Gelbe Karte Unsportl.), Mihaljica (88., Gelbe Karte Unsportl.), Lackner (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)

ASK Ebreichsdorf: Anderst, Knötzl, Antony, Klug, Jonovic, Leiner (57. Poukar), Petritsch (73. Zlatkovic), Yildiz (57. Studnicka), Pendl, Vockathaler, Zivotic

Maria Lanzendorf: Schiller (73. Yando), Ebinger, Zelinsky, Koller, Burdis, Meister, Milojevic, Slavov (83. Hentschl), Mihaljica, Romic, Koch (65. Lackner)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Oskar Kokoszka