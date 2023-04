Machtdemonstration im Spitzenspiel

Werbung

31.03.2023 19:30

Ebreichsdorf - Marienthal 3:0. Es war alles angerichtet für das Spitzenspiel. Der Tabellenerste aus Ebreichsdorf empfing den ersten Verfolger Marienthal, den Showdown ließen sich 420 Zuschauer nicht entgehen. Hochmotiviert legten die Ebreichsdorfer los, wollten auch das 1:1-Remis gegen Kaltenleutgeben vergessen machen - und den Vorsprung auf Marienthal wieder vergrößern. 19 Minuten waren gespielt, bis der Ebreischsdorfer Sturmlauf auch in Tore umgemünzt wurde. Der wieder fitte Mario Juric wurde perfekt freigespielt, kam im Sechzehner zum Ball, wurde dort aber vom Marienthal-Defensivverbund zu Fall gebracht. Zwar versenkte Florian Knötzl dann die Kugel ins Tor, der Schiedsrichter pfiff da allerdings schon zum Strafstoß. Den Nikola Zivotic souverän zur 1:0-Führung verwertete.

Yildiz mit der Entscheidung

Auf der anderen Seite tat sich Marienthal schwer, Chancen zu kreieren. „Im Großen und Ganzen waren sie chancenlos“, merkte auch Ebreichsdorf-Trainer Skinny Maucha an. Der durfte kurz vor der Pause wieder jubeln. Zivotic köpfte einen Ball in den Sechzehner, Juric kam vor Marienthal-Keeper Martin Schlossinger mit dem Kopf zum Ball und stellte auf 2:0. Damit ging es dann in die Pause, aus der die Hausherren fünf Minuten nach Wiederbeginn das dritte Tor erzielten. Nach einer Flanke konnte Schlossinger nur kurz abwehren, den Abpraller verwehrtete Tarik Yildiz zum 3:0 - und damit zur Entscheidung. Dass die Partie nicht noch höher ausging, war aus Marienthaler Sicht vor allem Schlossinger zu verdanken, der noch einige starke Aktionen zeigte.

Geglückte Revanche

Logisch, dass Maucha nach dem 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten voller Euphorie war. „Es ist die geglückte Revanche geworden“, spielte Maucha auf die einzige Saisonniederlage an, die es in der Hinrunde eben gegen Marienthal gab. Vor allem seiner Offensivabteilung rund um Nikola Zivotic, Mario Juric und Co. streute er Rosen: „Die war richtig krank.“ Mit dem Sieg wächst auch der Punktevorsprung auf den ersten Verfolger wieder an. Elf Punkte ist Marienthal nun hinter Ebreichsdorf. Bei einem Erfolg hätte Marienthal den Rückstand auf fünf Punkte verkürzen können. Die Arithmetik des Sechs-Punkte-Spiels hätte es möglich gemach, dass es im Titelkampf doch noch spannend wird. So ist Ebreichsdorf im Meisterrennen endgültig auf und davon.

Tore: Heim Mario Juric (40.), Heim Tarik Yildiz (50.), Heim Nikola Zivotic (19., Elfmeter)

ASK Ebreichsdorf: Kevin Pendl, Fabian Klug, Marco Anderst, Florian Knötzl, Thomas Antony, Mario Juric, Stefan Jonovic, Dominik Vockathaler, Tarik Yildiz, Nikola Zivotic, Miodrag Vukajlovic, Stefan Knotzer, Raul Josef Hoffer, Fabian Poukar, Julian Moser, Tobias Petritsch, Tobias Petritsch (64. statt Mario Juric), Fabian Poukar (76. statt Tarik Yildiz), Raul Josef Hoffer (82. statt Florian Knötzl)

Marienthal: Martin Schlossinger, Stefan Rastoka, Lukas Dingelmaier, Dino Ribic, Julian Schekulin, Aaron Erhart, Calvin Stifter, Niklas Schwanda, Patryk Bercik, Luan Kodra, Omar El Mokadem, Kevin Radeiner, Florian Dworsky, Philip Sikora, Memis Cansiz, Raphael Straka, Irfan Altindag, Raphael Straka (HZ. statt Calvin Stifter), Philip Sikora (84. statt Niklas Schwanda)

Karten: Patryk Bercik (18. Gelb Unsportl.), Stefan Rastoka (57. Gelb Foul), Omar El Mokadem (78. Gelb Foul)