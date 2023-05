Meister! Ebreichsdorf gewinnt Spitzenspiel

Die Vorzeichen waren klar. Ein Punkt reichte Ebreichsdorf, um im Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger, die Wiener Neustädter Juniors, den Titel zu holen. Doch das war in den ersten 20 Minuten mehr Bürde als Motivation. Die Hausherren hätten zwar in Führung gehen können, der Ball kullerte der Linie entlang. Auf der Gegenseite vergaben die Gäste alleine vor dem Keeper die Topchance auf die Führung. „Dann haben wir es aber in den Griff bekommen“, atmete Ebreichsdorf-Coach Skinny Maucha auf. Juniors-Keeper Dave Ortner war bei einem Schuss noch dran, Florian Knötzl drückte den Ball über die Linie. Der Ebreichsdorfer Jubel kannte kein Halten - der Titel war denkbar nahe.

„Jetzt geht es rund!“

Dann erhöhte Marco Anderst nach Zivotic-Vorarbeit mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:0. „Wir haben Vollgas gegeben, hätten die Führung noch erhöhen können“, wusste Maucha. Erkut Tekinsoy scheiterte dann mit einem Schuss an Ebreichsdorf-Keeper Kevin Pendl, ehe Zivotic mit einem Schlenzer ins Eck mit dem 3:0 für die Entscheidung sorgte, den Ebreichsdorfer Sportplatz endgültig in eine Partyzone verwandelte. Mit dem Schlusspfiff brachen dann alle Dämme. Ebreichsdorf ist Meister. „Alles in allem ein verdienter Sieg. Und jetzt geht es rund!“, grinste Maucha. Die Feierbedingungen waren ideal. Gleichzeitig ging die 100-Jahr-Feier über die Bühne, wo mit einem Zeltfest das Vereinsjubiläum gefeiert wurde. „Wir haben die Party zur Party gebracht“, zwinkerte Maucha.

Statistik:

ASK Ebreichsdorf - SC Wr. Neustadt Juniors 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (26.) Knötzl, 2:0 (33.) Anderst, 3:0 (61.) Zivotic

Karten: Maucha (84., Gelbe Karte Unsportl.), Leiner (31., Gelbe Karte Unsportl.)

ASK Ebreichsdorf: Vockathaler (65. Yildiz), Juric, Anderst, Pendl, Knötzl (74. Petritsch), Vukajlovic, Klug, Leiner (65. Poukar), Jonovic (HZ. Antony), Studnicka (65. Zlatkovic), Zivotic

SC Wr. Neustadt Juniors: Hofer (65. Mahmoudi), Aydin (65. Hujdurovic), Mehmedali, Tekinsoy Erkut, Valenka (78. Marhosevic), Tekinsoy Aykut, Sakar (65. Güzel), Toifl, Dzajic Oliver, Dzajic Daniel (78. Uysal), Ortner

500 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcus Pottendorfer