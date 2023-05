Ein Weitschuss besiegelte die Niederlage

Der Gastgeber hatte im Duell mit dem Tabellensiebenten durchaus gute Phasen aber der Torabschluss blieb meist ungefährlich. Eine schöne Einzelaktion von Badens Thomas Kusin führte zum Gegentor in Minute 21. Kusin fing den Ball im Mittelfeld ab, zog an drei Mittelfeldspielern vorbei und zog von 20 Meter ab. Der Ball landete in der Ecke und zappelte im Netz. „Sie waren offensiv nicht gefährlich und machen mit einer Chance das Tor“, ärgerte sich Spielertrainer Ismet Aktas über das Gegentor.

Seine Mannschaft spielte auch in Hälfte zwei brav mit, aber der Punktgewinn blieb aus. „Ein X wäre gerecht gewesen, aber heuer klappt einfach überhaupt nichts“, meinte Aktas.

27.05.2023 17:00

Statistik:

Kaltenleutgeben - Baden Casino 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21.) Kubin

Karten: Gahr (83., Gelbe Karte Foul)

Kaltenleutgeben: Hellmuth - Schirnhofer (62. Petrov), Schuster, Schön, Roohi Fard (76. Obermayer), Stehlik, Alijev, Kozo (76. Masajev), Aktas (56. Hot), Woch (62. Nikischer), Hausladen, Krutsch

Baden Casino: Huber, Mehic (56. Sulejmani), Kubin, Horvath, Stojiljkovic, Gahr, Mallweger, Beier (66. Husejnovic), Obrenic, Mottl (66. Djordjevic), Pfeiffer

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik