„Die Einstellung hat mich enttäuscht“

In den ersten fünf Minuten vergaben die Gäste bereits drei Topchancen. „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen“, kommentierte Leopoldsdorfs Trainer Peter Kautzner. In dieser Zeit fielen auch die ersten beiden Gegentore. In Minute sechs schickte Dominik Horvath mit einem Querpass einen Mitspieler, der von Klaus Münzberger aber im Strafraum gelegt wurde. Den Elfmeter verwandelte Arif Kilicaslan.

In Minute 19 konnten die Hausherren einen Freistoß noch blocken, aber David Schnakl erhöhte auf 2:0. „Dann sind wir munter geworden“, durfte Kautzner bereits zwei Minuten später den Anschlusstreffer und sechs weitere Minuten später den Ausgleich bejubeln.

Nach 34 Minuten fand der Gastgeber sogar die Möglichkeit vor, auf 3:2 zu stellen, aber nach der vergebenen Chance machte Kilicaslan im direkten Gegenstoß den dritten Treffer für Reisenberg. „Wieder kam Horvath über links und legte den Querpass“, sprach Kautzner dieses Mal von einer naiven Vorstellung der Leopoldsdorfer Elf. „Wir haben billige Gegentore bekommen. Die Einstellung hat mich dieses Mal enttäuscht.“

In Halbzeit zwei fanden die Hausherren nur mehr eine Halbchance vor. „Es war dann kein schönes Spiel mehr“, musste Kautzner die knappe Niederlage verdauen.

13.10.2023 18:45

Statistik:

Leopoldsdorf / Wien - Reisenberg 2:3 (2:3).

Torfolge: 0:1 (6., Elfmeter) Kilicaslan, 0:2 (19.) Schnakl, 1:2 (21.) Ekinci, 2:2 (27.) Marcel Hribernik, 2:3 (35.) Kilicaslan.

Gelbe Karten: Pistor (40. Foul), Molnar (90+2. Foul), Platz (5. Foul), Hoffmann (40. Foul); Haringer (66. Unsportlichkeit), Egri (69. Unsportlichkeit).

Leopoldsdorf / Wien: Balics; Hoffmann, Münzberger, Gessler, Schekulin, Pistor, Marcel Hribernik, Dominik Hribernik, Platz (70. Cuder), Ekinci (80. Molnar), Holzinger.

Reisenberg: Reiter; Thurner, Haringer, Blaha, Weiss, Egri, Schnakl, Kilicaslan, Jost, Horvath, Michael Richter.

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Jürgen Mosch.