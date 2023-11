„Sie konnten uns nicht brechen“

„Es war ein hart erkämpfter Sieg“, musste Leopoldsdorfs Trainer Peter Kautzner nach dem Schlusspfiff durchschnaufen. Die Gäste starteten mit zwei Topchancen in die Partie. Dominik Maras und Igor Klaric versuchten außerdem den Gastgeber mit langen Bällen zu beschäftigen. Die Kautzner-Elf hatte aber die Antwort parat.

In Minute 24 schickte Dominik Hribernik Mitspieler Manuel Gessler mit einem tiefen Pass und dieser spielte mit der Ferse auf Seyyid Ekinci auf, der das 1:0 schoss. Nur drei Minuten später köpfelte Thomas Holzinger nach einem Eckball auf das Tor und jubelte. Der Schiedsrichter musste jedoch seinen Linienrichter zu Rate ziehen und dieser bestätigte, dass der Ball über der Linie war.

Im weiteren Spielverlauf war es ein offener Schlagabtausch. In Hälfte zwei sorgte ein Ballverlust der Leopoldsdorfer im Mittelfeld für einen Gegenstoß und Matej Brocic verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Gäste. „Wir waren dann defensiv total gefordert“, sah Kautzner weitere gute Chancen der Wiener Neudorfer. Bei einem Schuss konnte Torhüter Daniel Balics den Ball an die Stange lenken. „Immer wieder haben sich die Spieler in die Schüss geworfen. Jeder ist für den anderen gelaufen und der Gegner hat keine Mittel mehr gefunden, uns zu brechen“, freute sich Kautzner schlussendlich über den knappen Sieg.

Auf der anderen Seite haderte Wiener Neudorfs Trainer Eldar Topic mit den verlorenen Punkten: „Eine komplett unnötige Niederlage. Wir haben die Platzverhältnisse nicht angenommen und uns die Schneid abkaufen lassen. Wir hätten genug Chancen gehabt, so ist die Enttäuschung bei den Spielern und bei mir riesengroß.“

Statistik:

LEOPOLDSDORF / WIEN - WR. NEUDORF 2:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (24.) Ekinci, 2:0 (27.) Holzinger, 2:1 (53.) Brocic.

Gelbe Karten: Gessler (84. Unsportlichkeit), Marcel Hribernik (88. Unsportlichkeit); Topic (61. Unsportlichkeit), Klaric (87. Foul), Brocic (90+1. Kritik).

Gelb-Rote Karten: Gessler (88. Foul); .

Leopoldsdorf / Wien: Balics; Gessler, Hoffmann, Dominik Hribernik, Münzberger, Holzinger, Marcel Hribernik, Ekinci (82. Cuder), Schekulin, Pistor, Schwarz (68. Platz).

Wr. Neudorf: Stech; Brocic, Zimmermann (64. Sticht), Maras, Somlyo, Djuric (64. Kvesic), Vilela Silverio (82. Petrovic), Klaric, Cakic, Boutarbouch, Tadic.

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch.