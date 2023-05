Keine Chancen, aber ein Volltreffer

WIENER NEUDORF - WIENER NEUSTADT JUNIORS 0:1. Von einer „typischen 0:0-Partie“ sprach Wiener Neudorfs Trainer Damir Ozegovic, der allerdings nach 90 Minuten ohne Punkt den Platz verlassen musste. Die großen Chancen blieben in diesem Duell aus.

In Minute 64 versuchte der linke Verteidiger David Zimmermann den Ball an der Seitenlinie zu klären, aber der Ball landete im 16er. Erkut Tekinsoy nutzte die Gunst der Stunde und stellte auf 1:0 für die Gäste. „Wir haben in den letzten 20 Minuten alles probiert, aber Wiener Neustadt ist nur mehr tief gestanden und die Chancen blieben auch zum Schluss aus“, berichtete Ozegovic.

Statistik:

Wr. Neudorf - SC Wr. Neustadt Juniors 0:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 (64.) Tekinsoy

Karten: Vucer (81., Gelbe Karte Unsportl.), Maklad (83., Gelbe Karte Unsportl.), Orgelmeister (52., Gelbe Karte Unsportl.), Janjic (25., Gelbe Karte Foul), Ekinci (34., Gelbe Karte Foul)Tvrdy (90., Gelbe Karte Unsportl.), Honc (79., Gelbe Karte Unsportl.)

Wr. Neudorf: Maklad, Stech, Krenn, Djuric, Cucic, Zimmermann (77. Maras), Tadic (77. Dramac), Janjic, Orgelmeister (57. Dzafo), Mrkonjic (HZ. Vucer), Ekinci (57. Somlyo)

SC Wr. Neustadt Juniors: Sakar, Tekinsoy Erkut (90+1. Dzajic), Ortner, Toifl, Uysal (57. Zorlu), Dzajic Oliver (90+1. Hofer), Tekinsoy Aykut, Valenka, Aydin (90+1. Güzel), Mehmedali (57. Honc), Tvrdy

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi