Latzl geht von der Brücke und zieht sich zurück

Er arbeitete leise im Hintergrund und war einer der großen Lenker des SC Himberg in den letzten Jahren. Ein Puzzleteil der Erfolgsgeschichte und des Aufstiegs des Vereins. Doch wenige Wochen nach dem Aufstieg macht Karl „Carlo“ Latzl überraschend Schluss mit seiner Funktionärstätigkeit. „Es war eine private Entscheidung“, so Latzl, der rund sieben Jahre lang beim SC in der Funktionärs-Riege arbeitete. Latzl schuff ein Umfeld, das letztlich den Sprung in die nächste Liga möglich machte. Und Latzl war es auch, der Helmut Zeiner als Spieler und Trainer das Vertrauen schenkte. Einen Goldgriff tätigte. „Ich gehe nicht im Zorn, sondern werde dem Verein immer verbunden bleiben“, so der ehemalige Sportliche Leiter. Nachsatz: „Ich werde mir sicher Partien ansehen, aber nicht mehr immer dabei sein.“

Latzl: „Bleibt der Club für immer am Herzen.“

Auch sein Sponsorship werde er nicht beenden. „Mir liegt der Club am Herzen.“ Zu den möglichen Meinungsunterschieden zwischen dem neu gewählten Obmann Alexander Gogic und ihm nimmt er Stellung. „Es stimmt. Der neue Obmann hat andere Vorstellungen als ich wie der Verein geführt werden sollte. Diese Auffassungsunterschiede sind gegeben. Ich kann einige Entscheidungen nicht mittragen.“ Gogic dazu: „Wir gehen nicht im Bösen, aber ich bin ein junger Obmann und sehe viele Sachen anders, will neue Dinge probieren, neue Wege gehen.“ Nachsatz: „Karl ist für seine Tätigkeit zu danken. Am 10. September wird ein neuer Kabinentrakt eröffnet und er war für dieses Projekt auch maßgeblich beteiligt.“ Bei der Sportlichen Leitung werde es keinen Nachfolger geben. „Wir werden bis zum Winter ohne Sportlichen Leiter weitermachen. Die Agenden werde ich zusammen mit dem Trainerteam übernehmen.“

Zeiner: „Karl hat viel für Club geleistet.“

Für Coach Helmut Zeiner verlässt ein Herz den Verein. „Ich bin ihm ewig dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat als Trainer beim SC Himberg zu starten und auch meinen Weg hier kompromisslos zu gehen.“ Zeiner: „Er ist ein Super-Kerl und eine Art Vaterfigur, das wird sich sicher nicht ändern.“

Neue Ziele für den Verein auf dem Tisch

Die nächsten Visionen liegen bereits auf dem Tisch. „In den nächsten fünf Jahren möchte ich mit dem Club und diesem Verein nochmals aufsteigen. Auch in Sachen Infrastruktur gilt es noch einige Nachschärfungen vorzunehmen“, so Gogic. Der Weg passt, die Schlagzahl auch. „Mir gehen die Ideen nicht aus“, so der Obmann weiter.