Ex-Coach holt Manhart nach Eggendorf

Im November 2019 wurde der damalige Teesdorf-Trainer Michael Schmidt überraschend vom Dienst freigestellt. Nach einem Engagement als Co-Trainer bei Burgenlandligist Leithaprodersdorf wird Schmidt kommende Saison Cheftrainer des Gebietsligisten Eggendorf - und das hat auch Auswirkungen für seinen Ex-Verein Teesdorf.

Denn Schmidt angelte sich nun mit Lukas Manhart den Teesdorfer Torgaranten. „Ja, der Ex-Trainer war auch ein Mitgrund und ich wollte einfach auch eine Veränderung. Teesdorf wird mir immer im Herzen bleiben und ich wünsche ihnen viel Glück“, so Manhart, der bislang einzig den ATSV Teesdorf und den ASK Oberwaltersdorf auf der Vita stehen hat.

Manhart will vorne mitspielen

Auch wenn es für Manhart persönlich sportlich hervorragend lief (Torschützenkönig in der Saison 2021/22, 26 Treffer in der abgelaufenen Saison), wollte es für den ATSV sportlich diese Saison so gar nicht laufen: „Leider hatten wir viele Verletzte diese Saison. Der Kader war ja von Anfang an sehr dünn und dann mit den Verletzten ist es eben so zustande gekommen“, blickt Manhart zurück auf sein letztes Jahr in Teesdorf.

Dennoch waren für den 27-Jährigen nicht die schwierigen Bedingungen in der abgelaufenen Saison, sondern vielmehr die neue Herausforderung zwei Etagen weiter oben ein Wechselgrund: „Ich will in Eggendorf oben mitspielen und einfach den Team mit Toren helfen und so viel Punkte wie möglich holen“, möchte Manhart da weitermachen, wo er in Teesdorf aufgehört hat.