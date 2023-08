300er-Marke im Visier

Martin Schlossinger ist 30 Jahre jung und geht bereits in die vierzehnte Saison mit dem ASK Marienthal. Der Tormann hat bereits 276 Meisterschaftsspiele für die Blau-Weißen auf dem Buckel. Jetzt nimmt er die 300er-Marke ins Visier. „Natürlich ist das eines meiner Ziele“, freut sich der Routinier auf den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Dass er überhaupt schon so lange bei den Marienthalern ist, überrascht den Keeper nicht. „Ich wurde damals als junger Bub aufgenommen und ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich habe sehr schnell begriffen, dass das ein Verein zum Verweilen ist“, plaudert Schlossinger aus dem Nähkästchen. Auf die neue Saison sei er schon richtig heiß, die Stimmung in der Mannschaft sei top. „Wir sind auf einem guten Weg“, ist der Marienthal-Panther überzeugt.

Der Neo-Coach des ASK, Ernst Horvath, schwärmt übrigens in den höchsten Tönen von seinem Urgestein als Tormann. „Er ist einer der Spieler, die mein verlängerter Arm auf dem Feld sind. Seine Einstellung ist vorbildlich, er ist immer da, einfach ein ganz wichtiger Mann für die Mannschaft.“ Und nicht nur das, auch von den Fertigkeiten seines Goalies ist Horvath überzeugt. „Er zählt sicher zu den Top-3-Torleuten in der Liga. Er hat sämtlich Eigenschaften, die einen Top-Keeper auszeichnen. Vor allem auf der Linie ist er mit seinen Reflexen ein Wahnsinn.“