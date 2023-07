Atan ist nach 20 Jahren wieder „zu Hause“

Vor zwei Jahrzehnten wechselte der heute 38-jährige Cem Atan vom SC Wiener Neustadt zum SK Rapid. Sein weiterer Karriereweg ist bekannt. „Zu ihm braucht man nicht viel zu sagen, er hat hier in Wiener Neustadt gemeinsam mit Christian Fuchs seine Karriere gestartet, ist ÖFB-Nationalspieler als auch ehemaliger Bundesligaspieler“, beschreibt SC-Vorstandsmitglied Toni Reisner Atans Karriere. Nach einer 20-jährigen Pause kehrt der gebürtige Lichtenwörther nun zurück.

Ich freue mich, dass ich wieder zu Hause bei meiner SC-Familie bin. Hier hat alles begonnen. Ich will den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört.“ Cem Atan, neuer Co-Trainer von Wiener Neustadt II

Er wird in der kommenden Saison Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des SC Wiener Neustadt in der Gebietsliga sein und gemeinsam mit Trainer Jürgen Riedl am Erfolg arbeiten. Bis vor Kurzem war er noch Trainer beim SC Sollenau in der 1. Klasse Süd. „Ich freue mich, dass ich wieder zu Hause bei meiner SC-Familie bin. Hier hat alles begonnen. Ich will den Verein wieder dorthin bringen, wo er hingehört. Und genau da möchte ich mithelfen, damit wir wieder Erfolge feiern können", so Atan selbst über sein Comeback in Blau-Weiß. Geplant war das Engagement in der Civitas Nova aber nicht: „Es ist alles sehr schnell gegangen. Toni Reisner hat mich gleich kontaktiert, als es in Sollenau aus war. Das war sehr wichtig für mich. Ich habe immer gesagt, dass ich da sein werde, wenn mich der SC als Trainer braucht.“

Atan läuft nicht mehr auf

Auch Cheftrainer Riedl kennt Atan lange. Als Teenager spielte er unter „Hopi“ bei Wiener Neustadt II in der 2. Klasse Steinfeld. Dann arbeitete das Duo in Konstellation Trainer und spielender Co-Trainer in Sollenau zusammen, bis eben Riedl im Winter 2021/22 nach Wr. Neustadt wechselte. Beim Gebietsligisten wird der Ex-Profi aber nicht mehr selbst das Trikot überstreifen. „Wir sind sehr gut aufgestellt. Spielen werde ich nicht mehr, auch wenn ich den Pass da liegen habe. Ich brauche niemanden etwas beweisen. Das habe ich hinter mir.“