BAC muss sich noch finden

1:3 gegen Schattendorf, 1:4 gegen Dinamo Helfort, 3:3 gegen Weissenbach und ein 5:0-Sieg gegen Inzersdorf: In Sachen Ergebniskonstanz hat Casino Baden diesen Sommer noch Aufholbedarf. Trainer Werner Hasenberger bleibt ob der, bisher zumindest ergebnistechnischen eher durchwachsenen Tests aber gelassen. „Die Mannschaft muss sich erst finden. Viele haben lange nicht gespielt, oder waren verletzt. Wir wären Zauberer, wenn es sofort funktionieren würde“, spricht der 51-Jährige Neuzugänge, wie Ex-Profi Markus Wostry der mit einer Herzmuskelentzündung kämpfte, oder Ratko Buljic der nach seiner Sperre erst seit Sommer wieder kicken darf, an.

Ergebnisse in der Vorbereitung seien auch grundsätzlich nicht zu überbewerten. Qualität ist im Kader auch allemal vorhanden und am Ziel Hasenbergers, eine gute Rolle in der Liga zu spielen und auch ein Auge auf die vorderen Tabellenregionen zu werfen hat sich nichts geändert.