Casino Baden holt Hoffer

Nach Ex-Profi Markus Wostry und Ebreichsdorfs Marko Zlatkovic schlug Casino Baden noch einmal am Transfermarkt zu. Der BAC wurde erneut in Ebreichsdorf fündig. Mit Raul Hoffer kommt der Cousin von Ex-Napoli-Legionär Jimmy Hoffer in die Dammgasse. In der abgelaufenen Saison kam Hoffer für Ebreichsdorf auf zehn Einsätze in der Gebietsliga. Ebenfalls neu bei Casino ist Lucas Schindler, der zuletzt in der KM II von Ebreichsdorf (2. Klasse Ost/Mitte) kickte.

Mit keinen Neuigkeiten kann die Bezirkskonkurrenz aufwarten. „Wir hatten am Montag Trainingsstart, vielleicht gibt's bald mehr“, hält Reisenberg-Coach Patrick Kasuba die Augen offen. Ähnliches gilt für Berndorf-Pendant Albin Kajtezovic, der meint: „Vielleicht ergibt sich noch was in den nächsten Tagen.“