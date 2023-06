„Echte“ Kirchschlager Truppe gefordert

„Wir spielen aktuell mit neun einheimischen Kirchschlagern in der Startelf“, streicht Coach Stefan Pürrer hervor. Der Mittelfeld-Mann Bence Sipos und der spielende Co-Trainer Christian Toth waren die einzigen nicht Einheimischen in der ersten Mannschaft. „Das macht es im Moment natürlich nicht einfach, aber die Burschen machen das brav. Sie rennen und kämpfen. In manchen Phasen sind sie aber noch nicht alle soweit.“

Geht es nach dem Trainer hätten sich die Jungen in Hirschwang Punkte verdient, belohnt haben sie sich eine Woche später: „Die Burschen haben schon in Hirschwang gut gespielt. Dieses Mal hatten wir es schwieriger, aber haben gepunktet.“

Ausfälle bereiten Pürrer Kopfzerbrechen

Mit neun einheimischen, aber auch unerfahrenen Spielern in der Gebietsliga zu spielen, ist eine Herausforderung, ist aber den derzeitigen Ausfällen geschuldet. „Es sind derzeit sieben echte Stammspieler, die uns fehlen“, verweist Pürrer auf die gesperrten Dominik Kleinrath und Mario Tackner sowie auf die verletzungsbedingten Ausfälle von Mathias Schwarz, Martin Kotrba, Marcell Toth, Thomas Kirnbauer und Georg Vollnhofer.

Nächste Woche könnte es sich in Kirchschlag ein wenig lichten, Kleinrath und Tackner kommen wieder zurück. „Mathias Schwarz ist noch ein Fragezeichen“, so der Coach, der aber keine genaueren Auskünfte geben kann: „Ich trau mich gar nicht mehr sagen, wie es im Kader ausschaut am Wochenende. Bis Freitag kann noch viel passieren.“