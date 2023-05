Rosenegger hört auf: „Ich plage mich sehr“

In der Sommerpause erwartet den ASK Marienthal ein großer Umbruch. Trainer Manfred Rosenegger gab dem Verein bekannt, dass er mit Ende der Meisterschaft nicht mehr weiter macht. Eine Knieoperation wird den 54-Jährigen länger außer Gefecht setzen. „Ich habe mich in den letzten Monaten aufgrund der Schmerzen am Sportplatz schon sehr geplagt. Ich bekomme nun ein neues Kniegelenk und möchte nach der Operation meine Lebensqualität zurückgewinnen“, bestätigte Rosenegger im Gespräch mit der NÖN.

Die Freude über die Rückkehr von Rosenegger wurde damals bejubelt. Mittlerweile ist er wieder über dreieinhalb Jahre beim Klub als Trainer tätig. „Ich habe eine Verpflichtung. Das mache ich für den Verein“, erläuterte der Coach, weshalb er die Operation erst nach Saisonende durchführen lässt.

Abwehrchef und Torjäger verabschieden sich

Einige Spieler haben außerdem der Klubführung mitgeteilt, dass sie nach der Saison nicht mehr das Trikot des ASK überstreifen werden. Einer von ihnen ist Abwehrchef Patryk Bercik. Er kickt seit über achteinhalb Jahren für Blau-Weiß. „Er hört wahrscheinlich mit dem Fußball spielen auf, da er jetzt im Waldviertel Haus baut“, berichtete Obmann Peter Borovits. Julian Schekulin, der beinahe sechs Jahre für den ASK auf dem Buckel hat, wird den Klub verlassen. Laut Borovits sollen die langen Anfahrtszeiten nun ausschlaggebend gewesen sein.

Das junge Stürmertalent Calvin Stifter, das heuer schon 16 Mal für Marienthal eingenetzt hat und zu den besten Torschützen der Liga zählt, wird im Sommer wechseln. „Einige Landesligavereine sollen an ihm dran sein“, bestätigte Borovits, der bereits einen neuen Trainer an der Angel hat und mit neuen Kickern intensive Gespräche führt. Details will er aber noch nicht bekannt geben.