Toptorschütze führte den ASK zum Derbysieg

„Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi!“ Die Marienthaler feierten kurz nach dem Schlusspfiff noch am Rasen den 2:1-Derbysieg, während einige Spieler des SC Leopoldsdorf mit gesenktem Kopf am Platz saßen. Die Blau-Weißen bleiben nach dem Heimsieg Spitzenreiter, die Kautzner-Elf hingegen bleibt ein Nachzügler. Nur die punktelosen Eggendorfer und Badener sind in der Tabelle schlechter platziert.

Florian Dworsky stoppte fast jeden Angreifer

Der Tabellenführer nahm auch im vierten Spiel die drei Punkte mit, obwohl die Leistung dieses Mal nicht überzeugend war. „Meine Mannschaft ist keine Vormittagsspiele gewohnt“, glaubt Marienthals Coach Ernst Horvath, dass vielleicht der frühe Anpfiff – am Sonntag um 11 Uhr – der Grund gewesen sein könnte. Gut, dass die Blau-Weißen Spieler in den Reihen haben, die in solchen Partien den Unterschied ausmachen können. Einer von ihnen ist Stürmer Lukas Kissak. „Er machte aus den wenigen Chancen die Tore“, ist Horvath froh, dass er den Knipser nach Marienthal lotsen konnte. Mit sieben Treffern in vier Runden führt Kissak auch die Torschützenliste an. Linksverteidiger Florian Dworsky rackerte über 90 Minuten. „Er ist extrem gut drauf.“ Der Abwehrspieler gewann beinahe jeden Zweikampf, ob am Boden oder in der Luft und suchte auch den Weg nach vorne.

Auf der anderen Seite haderten die Leopoldsdorfer wieder einmal mit den leichtfertigen Gegentoren. Kapitän Marcel Hribernik und Co. gaben sich zwar nie auf, standen aber zum dritten Mal mit leeren Händen da. „Wir bekommen die Gegentreffer viel zu leicht. Wir können das nicht über die ganze Saison bringen“, warnt Trainer Peter Kautzner. Er muss noch dazu am Freitag gegen Hirschwang auf zwei Stammkräfte verzichten, die sich unter der Saison Urlaub genommen habeb. Namen wollte Kautzner nicht nennen. „Das werden wir intern klären“, meinte der Trainer.