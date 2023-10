„Momentan ist die ganze Mannschaft K.O.“, berichtete Maria Lanzendorfs Trainer Branko Cvetkovic nach der dritte Niederlage in Folge. Gleichzeitig gab er einen Tag nach der 3:6-Heimniederlage gegen Aufsteiger Berndorf im NÖN-Gespräch seinen Rücktritt bekannt. „Ich habe mich dazu entschieden, dass ich hier fertig bin“, lauteten seine Worte.

Gründe für seinen Abgang gibt es viele. „Es passieren zu viele Einzelfehler. Es fehlt derzeit an Qualität. Außerdem gibt es einige Spieler, die oft beim Training fehlen.“ Er befürchtete, dass die Negativserie sich fortsetzen könnte. „In den nächsten vier Runden kommen die großen Kracher. Wenn in diesen vier Runden ein Punkt gelingt, dann wär das schon super. Daher dachte ich mir, dass es ein anderer probieren soll.“

Sportleiter Christopher Neubauer meinte dazu: „Schon vor dem Match hat der Trainer geahnt, dass es sein letztes sein könnte. Ich habe ihn dann einen Tag später zu Mittag angerufen, um ihm mitzuteilen, dass wir neuen Schwung reinbringen wollen.“„Normalerweise muss der Trainer entscheiden“Die große Verletztenliste hatte auch Auswirkungen auf die Ergebnisse. Immer wieder berichtete der Coach von neuen Ausfällen. Zuletzt fehlten sieben Kicker, darunter der erkrankte Sergej Knežević und Stürmer Miroslav Slavov. „Slavov ist Model und ist in Griechenland bei irgendeiner Show“, kommentierte Cvetkovic. Er betonte, dass er im letzten Jahr, als er die „Maria“ vor dem Abstieg bewahrte, seinen Job gemacht hätte, kritisierte jedoch, dass er nicht in Spielertransfers involviert wurde. „Normalerweise muss der Trainer entscheiden. Er trainiert die Spieler. Ich war Profispieler (Anm. der Redaktion: Cvetkovic spielte unter anderem mit Leobendorf in der 1. Landesliga) und ich weiß, dass Spieler zwei oder drei Jahre zusammenspielen müssen, bis sie etwas großes erreichen können.“

Der Sportleiter berichtete hingegen, dass Cvetkovic den einen oder anderen Kicker zum Verein geholt hätte, wiederspricht ihm in Sachen Kaderzusammenstellung aber nicht: „Im Grund genommen stellen wir den Kader zusammen und der Trainer muss damit arbeiten.“ Neubauer betonte, dass der Klub mit Cvetkovic nicht im Bösen auseinandergeht und dass die Ergebnisse nicht nur auf den Trainer zurückzuführen sind. „Wir werden mit den Spielern Einzelgespräche führen.“

Spieler Djuro Mihaljica hat nach dem Rücktritt vorrübergehend das Kommando übernommen. „Er ist routiniert genug und ist schon einmal für Cvetkovic eingesprungen.“ Schon in Kürze soll aber ein neuer Trainer präsentiert werden.