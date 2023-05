Zorlu spricht über seinen Abschied bei den Juniors

Vor etwas mehr als einer Woche gingen die Juniors des Wiener Neustädter SC und Mittelfeldmann Ilkay Zorlu getrennte Wege. Der frühzeitige Abschied war jedoch im Sinne beider Parteien. „Wir haben uns getrennt, weil wir einfach verschiedene Ansichten haben“, will Trainer Jürgen Riedl, noch einmal klarstellen: „Ich hab nie gesagt, dass wir ihn rausgeworfen haben.“ Der Kicker bestätigt das ebenfalls: „Sie haben mich nicht vor die Tür gesetzt. Es war einvernehmlich“, will Zorlu dieses Missverständnis aufklären.

Der 33-Jährige spricht seine Probleme mit seinem nunmehrigen Ex-Trainer jedoch an: „Wir haben viele Spiele gewonnen, aber es war immer wieder eine Unruhe in der Mannschaft. Bei den Partien, die wir verloren haben, war immer die Mannschaft schuld, aber wenn wir gewonnen haben, war es wegen ihm.“ Zorlu wirft dem Juniors-Coach auch mangelnden Respekt vor: „Wir sind nur Menschen und manchmal machen wir Dinge, die man nicht tun möchte. Er hatte keinen Respekt vor den älteren Spielern, aber er erwartete Respekt. Es ist ein wenig schwierig, Respekt zu zeigen, wenn wir nicht respektiert werden.“ Jürgen Riedl möchte sich dazu nicht detaillierter äußern: „Mehr als dass wir uns getrennt haben, hab ich nicht zu sagen.“

Wie es für Zorlu nach seinem Abschied bei den Juniors weitergeht, ist noch vollkommen offen. An den Gerüchten über einen eventuellen Sollenau-Wechsel ist laut Ilkay Zorlu selbst nichts dran: „Sollenau ist und war für mich kein Thema und auch nicht in der Zukunft. Ich bin mit zwei bis drei Landesliga-Vereinen in Kontakt. Mehr will ich dazu aber nicht sagen.“

