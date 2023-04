Cvetkovic startet mit Derbysieg

„Das werden wir schaffen“, ist der Klassenerhalt für den neuen Coach des SC Maria Lanzendorf, Branko Cvetkovic, nach dem Sieg im Lokalderby gegen Leopoldsdorf nicht mehr in Gefahr. „Wir haben in der Mannschaft Qualität genug, aber wir müssen noch an der Fitness arbeiten“, meinte der Trainer, der vor seinem ersten Pflichtspiel bereits drei Trainingseinheiten leitete.

Im Derby gegen Leopoldsdorf profitierte seine Elf jedoch von einer mäßigen Leistung der Gäste sowie dem frühen Ausschluss von Innenverteidiger Klaus Münzberger, der wegen einer Notbremse in Minute 50 Rot sah. Cvetkovic ist aber auf den Geschmack gekommen. „Ich will sowieso jedes Spiel gewinnen“, blickt der Neue bereits auf die Freitagpartie in Ebreichsdorf. „Wir müssen uns nach den harten letzten Tagen einmal erfrischen und am Freitag möglichst aggressiv sein, um in diesem schönen Stadion erfolgreich sein zu können.“

In der nächsten Saison soll der Blick weiter nach vorne gerichtet werden. „Mit Veränderungen in der Mannschaft können wir dann weiter oben mitspielen“, meint Cvetkovic.

Der SC Leopoldsdorf verpasste mit der Niederlage den Sprung auf Platz zwei. „Das zieht sich schon durch die letzten Wochen“, spricht Trainer Thomas Haidner die mangelnde Chancenauswertung an. In Hälfte eins hatte unter anderem Kapitän Marcel Hribernik zwei Mal die Führung auf dem Fuß. „Unser Ziel muss jetzt sein, dass wir wieder in den Rhythmus finden und punkten“, erwartet sich Haidner am Freitag im Heimspiel gegen Kirchschlag eine Reaktion der Mannschaft.