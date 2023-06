Kurzes Gastspiel: Chyla ist weg

Die Kaderplanung beim SC Leopoldsdorf fängt langsam aber sich an. „Unser Kader ist fein, aber klein“, deutet Coach Thomas Haidner an, wo die Transferreise hingehen könnte. „Wir müssen uns breiter aufstellen“, wird der Cheftrainer konkreter, ohne dabei aber Namen von seiner Wunschliste zu verraten. In der U23-Mannschaft sieht Haidner jedenfalls Potenzial für höhere. „Da gibt es einige Spieler, aber die brauchen noch ihre Zeit.“

Die Gespräche mit den Kampfmannschaftsspielern sind im Gange, große Veränderungen zeichnen sich aber nicht ab. Einer ist aber bereits fix weg und dockt bei Meister und 2. Landesliga-Neuling Ebreichsdorf an: Kilian Chyla. Erst im Jänner wechselte der aus Schwechat kommende Mittelfeldmann in die Gebietsliga. In Windeseile entwickelte er sich zu einer wichtigen Kraft bei den Leopoldsdorfern. „Für uns ist der Abgang schade. Kilian hat sich in die Mannschaft reingespielt. Aber wenn er in eine höhere Liga wechselt, ist das für mich verständlich“, meinte Haidner.

Leopoldsdorf feierte 5:1-Auswärtssieg

In der Meisterschaft feierten die Leopoldsdorfer zuletzt einen 5:1-Sieg in Trumau. Aus einem Corner kassierte der SC das 0:1 und verlor danach den Faden. Zur Pause rettete man noch ein 1:1, ehe es zweite Halbzeit mit dem 2:1 steil bergauf ging. „Dann ist die Partie zu unseren Gunsten gekippt“, freute sich Haidner und war schlussendlich in Summe mit dem Ergebnis zufrieden.