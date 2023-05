100-Jahr-Feier soll zur Meister-Party werden

Der Donnerstag wurde für die Ebreichsdorfer zur Zerreißprobe. Leopoldsdorf spielte gegen die Wiener Neustädter Juniors. Bei einem Sieg der Leopoldsdorfer wäre Ebreichsdorf Meister gewesen. Die meisten Ebreichsdorf-Spieler fieberten via Liveticker mit. Andere, wie Dominik Vockathaler, Florian Knötzl, Marco Anderst und Thomas Antony drückten gar vor Ort den Leopoldsdorfern die Daumen. Die gingen dann sogar mit 1:0 in Führung, doch die Juniors siegten am Ende noch klar mit 4:1. Der Feiertag wurde somit nicht zum Feier-Tag.

Nun wartet am Freitag um 18.30 Uhr auf Ebreichsdorf zuhause das direkte Duell gegen die Juniors. Selbst bei einer Niederlage wäre der Titel nur mehr eine Frage der Zeit, der Vorsprung zu groß. Doch Ebreichsdorf will den Taschenrechner endgültig zur Seite legen: Ein Remis reicht. Mit der 100-Jahr-Feier am Wochenende gäbe es auch noch die perfekte Möglichkeit, um zu feiern.

„Jeder wartet nur mehr darauf, bis es endlich so weit ist“, brennt Keeper Kevin Pendl schon darauf, sich endlich Meister nennen zu können. Da wären die Feierlichkeiten rund um das große Jubiläum natürlich ein zusätzlicher Motivations- und Feierfaktor. „Dann können wir ordentlich am Putz hauen“, lacht Pendl.

Im Bestfall gibt es also doppelten Grund um zu Feiern. Am Freitag steigt dann ab 21 Uhr das ASK Clubbing mit DJ Daniel Merano und TJ ZYO — der Eintritt beträgt fünf Euro. Am Samstag ist ab 18 Uhr Einlass ins Zelt, ab 22 Uhr gibt es dann Partystimmung mit „Die Draufgänger“ — Eintritt 10 Euro. Abgerundet wird das Wochenende am Sonntag mit einer Heiligen Messe und Frühschoppen ab 9.15 Uhr mit den „Grabenland Buam“. Ab 14.30 Uhr geht dann die große Tombola, 100 Jahre – 100 Preise, über die Bühne. Als Hauptpreis winkt neben weiteren tollen Preisen gar ein neues Auto — ein „VW Up!“ ist zu gewinnen.