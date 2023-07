Vor einer Woche erfolgte auf dem Sportplatz des SC Leopoldsdorf der Trainingsstart. Erstmals lernte die Mannschaft ihren neuen Trainer näher kennen. Peter Kautzner ist sein Name. Acht Saisonen lang hatte er die Guntramsdorfer trainiert, sie in der Saison 2013/14 zum Meistertitel geführt und drei Jahre lang mit einer kurzen Unterbrechung in der 2. Landesliga Ost betreut. „Ich kenne die Teams also in der Region gut“, meinte der 53-Jährige, der zuletzt bei Götzendorf unter Vertrag war, ehe er sich ein Jahr Pause gönnte.

Einige Spieler des SCL sind ihm ebenfalls gut bekannt. Marcel Hribernik hatte er schon im Nachwuchs der Admira unter seine Fittiche genommen. Manuel Gessler hätte er einst gerne nach Guntramsdorf geholt. „Das hatte aber nicht geklappt.“ Nun kann Kautzner auf den Offensivspieler zurückgreifen. Ein Abgang schmerzt aber: Toptorschütze Emre Akpinar wechselt innerhalb der Liga. „Das tut natürlich weh. Er hat immerhin 17 Tore geschossen und sich nun leider für Wiener Neustadt entschieden. Aber an Offensivkräften wird es nicht mangeln“, sieht der neue Cheftrainer Zugänge wie Flügelstürmer Julian Schekulin als Verstärkung.

Der Verein strebt eine ähnlich gute Meisterschaft an, wie es im Vorjahr der Fall war. Hribernik und Co. schlossen die letzte Saison auf Rang vier ab. „Der Vorgänger Thomas Haidner hat gut gearbeitet und die Latte hoch gehängt. Die Mannschaft hat mir aber schon beim Training versichert, dass sie meinen Weg mitgehen und sich weiterentwickeln will.“ Auf einen Spieler muss Kautzner wohl in der kompletten Vorbereitung verzichten: Daniel Menning hatte sich in der letzten Meisterschaftsrunde gegen Kaltenleutgeben einen Seitenbandeinriss zugezogen und erholt sich seit diesem Zeitpunkt von seiner Verletzung.