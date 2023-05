Auf zum Ballermann

Meister zu werden ist für die Ebreichsdorfer eigentlich nichts Neues. Marco Anderst war etwa schon beim Landesliga-Titel dabei, spielte im Ostliga-Meisterjahr eine halbe Saison für den ASK. „Es ist jedes Mal aufs Neue geil mit Ebreichsdorf Meister zu werden. Drei einfach nur geile Tage“, sprach Marco Anderst den Party-Marathon an im Rahmen der 100-Jahr-Feier an.

Die Feierlichkeiten waren elf Spielern aber noch nicht genug. Am Samstag geht es für einige Akteure auf nach Mallora, um den Titel gebührend weiterzufeiern. Florian Knötzl, Marco Anderst, Dominik, Vockathaler, Thomas Antony, Stefan Studnicka, Thomas Leiner, Mario Juric, Raul Hoffer, Miodrag Vukajlovic, Kevin Pendl und Marko Zlatkovic werden in Spanien noch einmal nachlegen. „Da haben sie meinen Segen dafür“, grinste Präsident Wolfgang Martinschitz.