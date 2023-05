Aus dem Flirt wurde schnell große Liebe

Ein Ex-Profi geht, ein Ex-Profi übernimmt. Nach dem Aus mit Saisonende von Trainer Damir Ozegovic hat Wiener Neudorf mit dem Ex-Rapid und Austria-Profi Eldar Topic für die kommende Spielzeit den neuen Mann präsentiert. „Wir haben uns getroffen und es hat sofort gepasst. Es ist, so wie wenn du eine Frau kennenlernst, es war Liebe auf den ersten Blick,“ offenbart der frischgebackene 40-Jährige.

In der neuen Saison sieht Topic, der als Spielertrainer in Trumau schon Erfahrung in der Liga sammelte, die Gebietsliga ausgeglichen. „Da ist einiges möglich, die Kaderplanung geht gut voran“, erzählt der Neo-Coach. Sein Ziel ist es, mit Wiener Neudorf vorne mitzuspielen. „Für ganz vorne müsste alles passen“, so Topic. Aktuell befindet er sich mit Ebreichsdorf II noch im Meisterkampf in der 2. Klasse Ost/Mitte. Nach der Saison stellt das Zweierteam den Betrieb ein. Ob da einige Spieler den Weg nach Wiener Neudorf finden werden? „Zwei bis drei Spieler sind ein Thema“, erläutert Topic.

Wiener Neudorfs Sportleiter Ilija Plavcic ist aufgrund des Erfolgs in der 2. Klasse Ost-Mitte von Topic überzeugt. „Er hat die U16-Spieler bis in die Kampfmannschaft geführt und spielt aktuell in der Liga ganz vorne mit. Er hat bewiesen, dass er es kann.“ Der Klub möchte auch etliche Spieler nach Wiener Neudorf lotsen. Namen werden noch nicht genannt, aber: „Wir wollen ehemalige Wiener Neudorfer, die in den diversen Akademien gelandet sind, wieder zurückholen.“

Neben Topic sollen außerdem die zwei besten Spieler der zweiten Ebreichsdorfer Mannschaft zum aktuellen Tabellenachten der Gebietsliga stoßen. Weiters stehen ein Stürmer, ein Flügelspieler und ein Außenverteidiger auf der Wunschliste. Mit einem Innenverteidiger ist sich der Verein schon einig.

Ein Abgang ist fix: Seyyid Ekinci, der schon in der Saison 2015/16 für Wiener Neudorf mit der U16 in der Landesliga kickte, wird den Klub nach acht Jahren verlassen. „Mit zwei weiteren Spielern stehen wir noch in Verhandlungen“, gibt Plavcic Einblicke in die Planung.

Nach dem Abgang von Trainer Damir Ozegovic machte das Gerücht die Runde, dass Wiener Neudorf in finanziellen Nöten sei. In diesem Fall betonte der Sportleiter aber ganz klar: „Das ist nicht der Fall. Wir haben alle Altlasten abgebaut und sind schuldenfrei – und das soll auch so bleiben.“