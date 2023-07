Austria verpflichtet Krenn als Videoanalyst

„Mit 23 Jahren eine Karrierepause einzulegen ist nicht geil, aber ich habe meinen Spielerpass liegen gelassen“, ist Julian Krenn auf der einen Seite enttäuscht, dass er für Wiener Neudorf nicht mehr auflaufen kann, aber auf der anderen Seite glücklich darüber, dass sich der Chefanalyst der Wiener Austria bei ihm meldete. Dieser teilte ihm mit, dass der SV Stripfing einen Videoanalysten suche und die Wahl auf ihn fiel.

Krenn ist bei der Wiener Austria angestellt und macht seit März ein Praktikum in der Akademie der Veilchen. Die Kooperation zwischen dem Bundesligisten und dem Aufsteiger in die Zweite Bundesliga, ermöglichte nun diesen Deal. „Ich werde die Stärken und Schwächen der Gegner analysieren sowie die eigenen Matches beobachten. Dabei gilt es festzustellen, ob die Aufgaben des Trainerteams erfüllt wurden“, gibt der 23-Jährige Einblicke in seine künftige Arbeitsstelle.

Er wird außerdem einzelne Spieler unter die Lupe nehmen und in Vier-Augen-Gesprächen diverse Spielsituationen durchgehen. „Ohne Sport geht es aber nicht“, betont Krenn, dass er sich weiterhin fit hält und das eine oder andere Nachmittagstraining beim 1. SV Wiener Neudorf durchaus machbar sei.