BAC schwört sich auf Hinrundenfinale ein

„Es ist fünf vor zwölf“, meinte Casino Badens Sportlicher Leiter Denis Husejnovic nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen Himberg. Casino Baden steckt weiterhin im Abstiegskampf fest. Wie hart dieser ist und dass am Ende Kleinigkeiten entscheiden, mussten die Badener am Wochenende wieder am eigenen Leib erfahren. Wie schon in den Wochen zuvor spielt der BAC brav mit, verwertete gute Chancen aber nicht. Zählbares lässt aus Badener Sicht leider weiterhin auf sich warten. Mit sieben Zählern rangiert man momentan auf Rang 13 der Tabelle. „Die Leistung war schon in Ordnung. Wir haben leider wieder dumme Tore kassiert und waren nach vorne hin nicht entschlossen genug“, resümierte Husejnovic die Niederlage, die fortfährt: „Im Abstiegskampf ist das leider zu wenig.“

Konci und Wostry bis Sommer am Werk

In den verbleibenden drei Spielen der Hinrunde warten mit Kirchschlag, Eggendorf und Leopoldsorf nicht nur Gegner in Kragenweite sonder auch direkte Konkurrenten. „Die nächsten Spiele werden extrem wichtig sein. Viele Spieler kennen diese Situation nicht. Wir brauchen jetzt vor allem zwei Dinge: Zusammenhalt und Disziplin“, schwört sich Husejnovic auf die anstehenden Aufgaben ein. Unabhängig vom Ausgang der drei Begegnungen hält man auf jeden Fall am bisher Interims-Trainerduo, bestehend aus Enli Konci und Ex-Profi Markus Wostry fest. Sie werden die Geschicke in der Dammgasse weiterhin leiten. Wobei Wostry nach seiner auskurierten Verletzung vom Co-Trainer wieder in die Rolle des Spielers schlüpfen wird. Konci hingegen wird zunächst einmal bis Sommer an der Seitenlinie stehen „Die nächsten drei Spiele haben oberste Priorität“, so Konci.