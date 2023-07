Baden im „Attack-Mode“

Hohe Ziele steckt man sich in der Bezirkshauptstadt. In der Sommerübertrittszeit verstärkte sich Casino Baden dazu unter anderem mit prominenten Namen wie Markus Wostry, Ratko Buljic oder Marko Zlatkovic. Trainer Werner Hasenberger weiß aber: „Das sind Spieler, die zuletzt nicht viel gespielt haben. Qualität bringen sie allemal mit. Sie werden etwas Zeit brauchen, die geben wir ihnen aber auch.“ Der BAC holte, nachdem der 51-Jährige im Winter übernahm, passable 22 Punkte in der Rückrunde. Daran will der BAC anknüpfen und sich steigern. „Unser Ziel ist es im vorderen Bereich mit zu mischen.“