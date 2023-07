Berndorf angelt sich Goalie aus der Regionalliga

Am letzten Tag der diesjährigen Sommertransferperiode schlugen die Berndorfer noch einmal zu und fixierten den Deal mit einem neuen Tormann: Thomas Tannert. Der 25-Jährige spielte in der abgelaufenen Saison für Traiskirchen. Zuvor hielt Tannert den Kasten unter anderem für Kottingbrunn und Bad Vöslau sauber. Insgesamt kann Tannert elf Spiele in der Regionalliga Ost vorweisen. „Er ist ein Spieler der uns einfach weiterhilft und die Qualität noch einmal steigert. Ich erwarte mir, wie von jedem Spieler, dass er seine Leistung bringt und zum Erfolg der Mannschaft beiträgt“, freut sich Berndorf-Coach Albin Kajtezovic über den wahrscheinlich letzten Sommerneuzugang.