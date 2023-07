Breitenau holt Verstärkung aus Landesliga

Lange suchte Breitenau nach dem idealen Mann für die Offensive. In Niederösterreichs höchster Spielklasse wurde man nun fündig. Milan Csicsvari, der im letzten Halbjahr in Mannersdorf kickte, spielt ab sofort bei Breitenau. „Er ist ein Qualitätsspieler, kann defensiv und offensiv sehr vieles“, zeigt sich Obmann Andreas Mogenbesser angetan und präzisiert: „Er war früher Verteidiger, jetzt spielte er vorne. Da haben wir sicher eine Top-Verstärkung. Wir haben mit ihm jetzt einen jungen Kader mit guten Qualitätsspielern.“

Ein neuer Spieler könnte noch folgen. „Das ist ein Student. Er macht gerade in Bratislava eine Aufnahmeprüfung. Er spielt derzeit in Deutschland in der Oberliga. Das ist aber noch unklar und ist dann nur ein Bonus“, so Morgenbesser, der sonst keine Pläne mehr hat: „Sonst sind wir mit den Transfers durch.“

Mit der bald abgelaufenen Transferzeit zeigt sich der Obmann sehr zufrieden: „Wir haben unsere Aufgaben gemacht in der Transferzeit. Wir sind sicher stärker aufgestellt als letztes Jahr, so ehrlich muss man sein. Wir wollen uns stabilisieren in der Gebietsliga und im vorderen Drittel dabei sein“, so Morgenbesser, der zugibt: „Wir haben den Kader aber gewaltig umgebaut.“