Breitenau ist mitten im Abstiegskampf

„Im Endeffekt war es wieder zu wenig. Da brauchen wir nichts schön reden", so die Reaktion in Breitenau nach der 0:1-Niederlage Zuhause gegen Kirchschlag. Obmann Andreas Morgenbesser hat dennoch ein paar aufmunternde Worte für die Mannschaft: „Die Burschen waren aber bemüht bis zum Schluss, haben sich nicht hängen gelassen.“ Nach neun gespielten Partien steht die Mannschaft aus der Steinfeld-Arena bei erst sieben Punkten, ist ganz hinten drinnen in der Tabelle. Nur Casino Baden (punktegleich) und Schlusslicht Eggendorf ist noch hinter den Grün-Weißen platziert. Breitenau ist also in der bitteren Realität des Abstiegskampfs in der Gebietsliga angekommen. „Uns fehlt nicht viel, dass wir die doppelten Punkte am Konto hätten. Wir haben auch zwei Mal eine Führung verspielt. Da darf man sich nicht wundern, dass man steht, wo man steht“, so der Obmann.

Trainer Roman Waldherr und seinem Kader schenken die Verantwortlichen jedoch weiterhin vollstes Vertrauen. „Was sollen wir jetzt machen? Man muss jetzt ein wenig Ruhe bewahren. Es ist derzeit nicht so einfach. Es gelingt leider vielen nichts im Moment und es drückt natürlich auf die Psyche, wenn du keine Punkte machst", so Vereinschef Andreas Morgenbesser, der weiter meint: „Nach Niederlagen wird ein Trainer von außen immer in Frage gestellt. Das ist uns auch natürlich bewusst."

Um den Diskussionen von außen aus dem Weg zu gehen, hat die Breitenauer Mannschaft alles selbst in der Hand. Am Samstagnachmittag hat die Waldherr-Elf die besten Chancen dazu. Breitenau ist beim Tabellenletzten aus Eggendorf zu Gast, die in der laufenden Saison erst drei Punkte holen konnten. „Jetzt kommt ein Sechs-Punkte-Spiel auf uns zu“, so Morgenbesser, dem bewusst ist, dass auch die gegnerische Mannschaft in so einer Partie Möglichkeiten auf Punkte sieht: „Es brennt eh schon bei beiden, aber die werden sich sicher Hoffnungen machen.“