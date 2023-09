Das Wiedersehen der alten Titelkonkurrenten

Mehr als neun Jahre ist es her, dass Breitenau und Hirschwang in einem Meisterschaftsspiel gegeneinander antreten mussten. Im April 2014, damals noch in der 1. Klasse Süd, schoss Breitenau die Mannschaft von der Rax mit 7:1 ab. Am Ende der Meisterschaft ein sehr wichtiger Sieg für Breitenau, wurde man doch nur zwei Punkte vor dem SC Hirschwang Meister.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr stehen sich die beiden Bezirksvereine wieder gegenüber. In der Steinfeld-Arena fordert Hirschwang die Grün-Weißen aus Breitenau. Hirschwang fährt mit breiter Brust ins Steinfeld. Mit 13 Punkten steht die Kaltenegger-Elf auf dem zweiten Tabellenrang und geht als Favorit ins Bezirksderby. Breitenau hingegen tut sich noch ein wenig schwerer nach dem Abstieg in der Liga anzukommen, feierte aber zuletzt einen 2:1-Sieg gegen Marienthal. Hirschwangs Trainer Peter Kaltenegger wird den Gegner aber mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter nehmen: „Wir werden sie nicht unterschätzen. Wir werden den Gegner nicht nach der Tabelle einordnen, sondern werden uns auf die Stärken und Schwächen des Gegners einstellen. Breitenau hat Qualität. Wir werden sie nicht unterschätzen.“ In Breitenau hat man vor dem kommenden Gegner großen Respekt, will aber einen Weg finden erfolgreich zu sein. „Hirschwang ist sicher eine Top-3-Mannschaft. Vor allem mit der Offensive und den Tormann, die sie haben“, so Breitenaus Sektionsleiter Markus Krachler, für den die Partie persönlich etwas besonderes ist: „Wir als Verein haben ehrlicherweise nicht viel Verbindung zu Hirschwang. Für mich ist es was besonderes, weil ich lange in Schlöglmühl gespielt habe. Da kenn ich sehr viele Leute in Hirschwang.

Auch wenn das letzte Pflichtspielduell über neun Jahre her ist, sind in den heurigen Kadern auch noch Spieler vertreten, die 2014 ebenfalls schon am Platz standen. In Hirschwang hütet, wie bereits vor fast zehn Jahren das Eigengewächs Sebastian Stummer das Tor. Bei Breitenau ist Marcel Sittler mittlerweile zum Routinier geworden. Beim letzten Duell schnürte er gegen Hirschwang einen Doppelpack.