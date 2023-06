Der Gang in die 1. Klasse ist fix

Die 0:11-Klatsche am Wochenende gegen die Wiener Neustädter Juniors war zwar bitter, aber eigentlich schon egal. Denn die letzten Hoffnungen auf den Klassenerhalt verspielte Kaltenleutgeben bereits unter der Woche im Nachtragsspiel gegen Reisenberg, wo es eine 0:4-Pleite setzte. Rechnerisch ist es damit fix: Kaltenleutgeben muss den Gang in die 1. Klasse Ost antreten.

Allerdings: Obmann Gerhard Wagner will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. „Aufgrund der Gegebenheiten sehe ich das erst so, wenn es wirklich so ist. Ich sehe den Abstieg noch nicht als fix an“, erklärt Wagner auf NÖN-Nachfrage. Hoffnungen, die Hauptgruppenobmann Harald Zeller in keinster Weise nähren kann: „Wenn aus einer höheren Liga keiner freiwillig runtergeht, dann ist der Abstieg beschlossene Sache.“

Weil aber so ein Szenario laut Zeller derzeit absolut nicht im Raum steht, ist der sportliche Abstieg des ASK beschlossene Sache. „Das ist aber ein Strohhalm, an den wir uns klammern“, beharrt Wagner.

Das Vereinsoberhaupt ist trotzdem auf beide Szenarien vorbereitet. „Wenn wir absteigen, sind wir für die 1. Klasse vorbereitet und werden versuchen an die alten Erfolge anzuschließen. Wir bereiten den Kader so vor, dass wir in einer Gebietsliga bestehen könnten. Ich warte auf den Tag, wo wir es definitiv wissen“, führt Wagner weiter aus.

Auch mit potenziellen Trainerkandidaten hat Wagner beide Szenarien besprochen: „Da sind wir mit den Gesprächen schon sehr weit.“