Der nächste Kracher für Ebreichsdorf

72 Partien in der höchsten kroatischen Liga für NK Istra und NK Rudes, 21 Spiele in der italienischen Serie B für Virtus Entella, 17 Bundesliga-Einsätze für die Admira — seine Vita kann sich sehen lassen. Mit Strifpings Markus Pavic hat Ebreichsdorf nach den Transfers von Oliver Mohr und Patrick Haas den nächsten Kracher an Land gezogen. „Er will aus beruflichen Gründen kürzertreten. Die Gespräche mit ihm waren top, er hat einen super Eindruck gemacht“, gibt Maucha Einblicke.

Der 28-jährige Linksverteidiger bringt viel Erfahrung in eine ohnehin schon starke Mannschaft. „Er ist einer der besten auf seiner Position im Amateurbereich“, schwärmt Maucha, der auch auf die Empfehlung von Stripfing-Meistertrainer und Ex-Ebreichsdorf-Coach Gogo Djuricin setzte.

Von Noch-Ligakonkurrent Leopoldsdorf hat sich Ebreichsdorf zudem Kilian Chyla geholt. Der Mittelfeldmann war von Schwechat an den Gebietsligisten ausgeliehen. „Wir wollten mit ihm frisches, junges Blut zu den arrivierten Spielern dazuholen“, sagt Maucha über den 21-Jährigen, der auf der Sechs und auf der Acht zum Zug kommen soll. Chyla fiel ihm ins Auge, weil Leopoldsdorf immer eine Woche vorher gegen den kommenden Gegner von Ebreichsdorf spielte. „So habe ich fast jedes Spiel von Leopoldsdorf gesehen. Für den Konkurrenzkampf brauchen wir Spieler“, stellt Maucha klar.

Am Spielersektor ist Ebreichsdorf damit fertig.„Die Weichen sind gestellt für die 2. Landesliga“, jubelt Ebreichsdorf-Trainer Maucha. Auch auf der Position des Co-Trainers wird es eine Veränderung geben. Christoph Radlbauer konzentriert sich auf seine Jugendtrainertätigkeit in Brunn. Somit war Maucha auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer. Den hat er mit Stephan Kasmader, lange Zeit Spieler in Wolkersdorf, gefunden: „Ein sehr wissbegieriger und arbeitsfreudiger Co-Trainer.“