Die Analyse von Meistertrainer Maucha

In überlegener Manier führte Christopher Maucha den ASK Ebreichsdorf in die 2. Landesliga. Die „alte“ Liga hat er als Kenner der Szene natürlich im Blick. „Am besten hat sich Baden verstärkt. Mit einem fitten Zlatkovic und einem fitten Wostry haben sie zwei absolute Unterschiedsspieler dazu geholt. Auch in der Breite haben sie Top-Qualität dazu geholt“, so Maucha. Neben Casino Baden hat Maucha auch Hirschwang und WNSC II am Zettel, mit Potenzial für's vordere Dritttel sieht Maucha auch Berndorf, Bad Fischau und Himberg.