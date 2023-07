Eggendorf will eine gute Rolle spielen

Nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga tat sich bei den Rotjacken doch wieder einiges. Sieben Neuzugängen stehen sieben Abgänge gegenüber. Unter anderem verließ mit Alois Friedrich der langjährige Kapitän den Verein. Mit Manuel Schwarz, der ab 2024 sein Engagement am US-College voraussichtlich beendet, verliert Eggendorf auch seinen Torgaranten. Die Optionen in der Offensive sind dennoch mehr geworden, ist Neo-Trainer Michael Schmidt überzeugt, der im Mittelfeld und am Sturm am eifrigsten suchte: „Das war ja das Problem, dass die Spieler gefehlt haben, die die Tore machen“, ist Schmidt zuversichtlich mit Eggendorf eine gute Rolle in der neuen Liga spielen zu können.

Am letzten Transfertag verabschiedete sich auch Hüseyin Akiylidiz. „Der Verein ist sich mit ihm nicht mehr einig geworden“, berichtet Schmidt. Der Offensivmann spielt kommende Saison für Steibrunn (2. burgenländische Liga Nord). Dafür blieb Denis Omerovic (wie berichtet) überraschend doch noch. Aus Ritzing kommt Valentino Lazic, der zuletzt in der Burgenlandliga einige Einsatzminuten sammelte.