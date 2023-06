Ein 38-Jähriger als Liga-Toptorschütze

Er ist wie der Wein. Je älter desto besser. Denn ausgerechnet mit 38 Jahren krönte sich Reisenbergs Alfred Werner mit 24 Toren zum Torschützenkönig der Gebietsliga Süd/Südost. Passend, dass sich Werner, als ihn die NÖN anrief, gerade mit einem Achterl Wein selbst belohnte. „Die ganze Rückrunde war unglaublich, das muss ich ehrlich sagen. Sich so matchen können mit jungen Burschen, die alle beide bei einem Top-Verein der Liga spielen — und das auch noch bei einem Verein wie Reisenberg. Mir fehlen die Worte“, konnte es Werner selbst nicht glauben, dass er sich die Torjägerkrone aufsetzte. Und belehrte damit so manchen Kritiker eines Besseren. „Man hört ja schon seit Jahren, dass meine Zeit vorbei sein soll“, zwinkert Werner.

Jubel über die Torjägerkrone. Alfred Werner mit seiner „Geheimwaffe“ Sohn Timo. Foto: privat

Der Oldie legte am Freitag mit vier Toren beim 4:2-Sieg seiner Reisenberger über Ex-Verein Guntramsdorf vor, erklomm damit die Torschützenliste. Eine Latte, die seine Konkurrenten, Juniors-Stürmer Erkut Tekinsoy und Ebreichsdorfs Mario Juric, nicht mehr überspringen konnten. „Am Samstag habe ich bei den Spielen via Liveticker mitgefiebert“, macht Werner deutlich, dass es ihm viel bedeutete. Und das in seinem „fünften Frühling“, wie Werner selbst betont. Denn Torschützenkönig war er vorher noch nie — mit 38 Jahren hat er das Kunststück doch noch geschafft. Dass es geklappt hat, war auch seiner Position als Stürmer geschuldet. „Das ist die erste Saison, wo ich nur Stürmer war. Sonst war ich ja immer der goldene Zehner, der lieber Tore aufgelegt hat. Deswegen bin ich auf meine 14 Assists genauso stolz“, gibt Werner Einblicke.

Logisch, dass er am „Karrierehöhepunkt“ noch nicht ans Aufhören denkt. ein bis zwei Saisonen würde Werner gerne noch anhängen. „In meinem Alter muss man das aber von Monat zu Monat entscheiden“, so Werner.