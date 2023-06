Ein Meister für Baden

Kottingbrunn, Ebreichsdorf, Casino Baden. Im Badener Bezirk ist Marko Zlatkovic schon lange kein Unbekannter mehr. Mit Ebreichsdorf feierte er erst den Meistertitel am Ballermann. Nun wechselt der 27-Jährige Mittelfeldmann in die Dammgasse. „Als ich gehört habe, dass er am Markt ist, habe ich meine Fühler sofort ausgestreckt. So einen Spieler nach Baden zu lotsen ist ein Wahnsinn“, schwärmt Sportlicher Leiter Denis Husejnovic über die Qualitäten Zlatkovics. Die sind unbestritten, hat Zlatkovic doch 116 Regionalliga-Spiele in den Beinen.

In Ebreichsdorf kam der Neuzugang nur auf vier Pflichtspiele, weil er sich kurz nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen Kreuzbandriss zuzog. „Da habe ich aber keine Beschwerden mehr“, berichtet Zlatkovic, dass er wieder voll fit ist. Trotzdem war ihm nach der Verletzung wichtig, einen Verein zu finden, wo er seine Spielzeit bekommt. Da kam der Anruf vom BAC gerade recht. „Denis und der Trainer haben mir ganz klar gesagt, dass Casino Baden oben mitspielen will. Das war mir natürlich sehr wichtig, weil ich bisher immer bei solchen Mannschaften war“, stellt Zlatkovic klar, dass er immer ein großes Ziel vor Augen haben will.