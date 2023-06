Ein Meistertitel für die Ewigkeit

Es war das letzte große Ziel von Ebreichsdorf-Trainer Skinny Maucha. Mit einem Derbysieg über Trumau wollte er 68 Punkte holen — und damit einen Punkterekord aufstellen. Das gelang, weil Ebreichsdorf mit 2:0 gewann. Im Vorjahr holte Katzelsdorf noch 67 Punkte. Eine Marke, welche die Maucha-Elf übersprang.

Mehr Punkte holte in der Saison 2011/12 zwar Traiskirchen mit 69 Zählern. Damals waren allerdings 15 Teams in der Gebietsliga. So hat Ebreichsdorf einen besseren Schnitt vorzuweisen. „Das ist natürlich top, top, top. Wir werden erst in den nächsten zwei, drei Wochen realisieren, was wir da eigentlich erreicht haben“, betonte Maucha.

Mit 82 Toren stellte Ebreichsdorf die beste Offensive der Liga, mit 19 Gegentoren die beste Defensive der Liga — macht eine Torbilanz von +63. Lediglich beim besten Torschützen musste Ebreichsdorf einem unerwarteten Mann den Vortritt lassen. Reisenbergs Alfred Werner sicherte sich mit 24 Toren den Schützenkönig. „Schade für Mario Juric. Aber nach seinen vier Toren gegen Guntramsdorf war klar, dass es schwer werden würde“, fand Maucha nur ein kleines Haar in der Suppe.