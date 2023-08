„Er macht eigentlich die Kantinenschnitzel“

„Warum nur?“, diese Frage ging Himbergs Trainer Helmut Zeiner durch den Kopf, als seine Mannschaft in Hirschwang den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen musste. Die zwei Gegentreffer fielen noch dazu in nur zwei Minuten.

Dabei startete der Aufsteiger furios in die Partie. Ex-Bundesligaspieler Daniel Drescher und Lukas Werner stellten nach einer Viertelstunde auf 2:0 für Himberg. „Wenn eine 2:0-Führung so schnell aus der Hand gegeben wird, ist klar, dass etwas falsch gemacht worden ist“, meinte Zeiner.

Daniel Trost brachte die Gäste zwar sehr schnell wieder in Führung, aber nur wenige Minuten darauf hatte Hirschwang wieder eine Antwort parat. Dass es am Ende nicht einmal für den Punkte reichte, lag auch an den Ausfällen der Innenverteidigung sowie am unnötigen Ausschluss von Außenverteidiger Luca Foller. Zeiner musste auf insgesamt fünf Spieler verzichten. Schwerwiegend waren die Ausfälle von Roman Christ und Andre Schmiedel. In der Innenverteidigung musste daher Obmann Alexander Gogic ran, der vor der Saison ankündigte, nur mehr als Notnagel fungieren zu wollen. „Für mich kam der Einsatz völlig unerwartet. Ich war überzeugt davon, dass unsere Innenverteidiger bis zum Ende der Saison durchhalten“, lachte Gogic, der bei zwei Gegentreffern nicht gut aussah. Trainer Zeiner zeigte Verständnis: „Gogic hat zwei Monate Trainingsrückstand. Er hat im Abschlusstraining gemeint, dass es ihm schon im Vorhinein Leid tut. Weshalb soll ich jemanden böse sein, der normalerweise in der Kantine die Schnitzel macht?“ Kopfschütteln musste der Coach bei der Gelb-Roten Karte von Foller. „Da sind im die Sicherungen durchgebrannt.“ Der Außenverteidiger hatte einen Gegenspieler nahe der Outlinie schwer gefoult, hatte aber schon knapp zehn Minuten vorher das erste Mal Gelb gesehen.

In der nächsten Runde treffen die Himberger auf die bisher ungeschlagenen Wiener Neustädter. „Sollten wir einmal das Momentum bekommen, dann können wir auch Wiener Neustadt schlagen. Sie kochen auch nur mit Wasser.“