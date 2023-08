„Es muss nicht immer alles schön sein“

Beim 3:1-Erfolg in Kirchschlag zeigte die Kaltenegger-Elf aus Hirschwang eine für den Trainer zufriedenstellende Leistung. „Wir haben es taktisch gut gemacht. Das ist aufgegangen und hat gut funktioniert“, so Peter Kaltenegger, der auch genauer auf die Umstellungen eingeht: „Aufgrund der hohen Temperaturen haben wir anders gespielt und waren überlegen, hatten ein Übergewicht am Platz. Kirchschlag konnte unsere paar Fehler, die wir gemacht haben, nicht nutzen.“

Neben den drei Punkten freut sich der Trainer über die gute Entwicklung seiner Mannschaft. „Wir entwickeln uns taktisch schön langsam weiter. Das freut mich sehr“, sieht Kaltenegger bereits um ein großes Stück weiter als in der vorigen Saison: „Wir wissen mittlerweile an welchem Tag wir wie spielen müssen. Wir sind da bereits intelligenter.“ Nach der herausgespielten 3:0-Führung zog sich Hirschwang ein wenig zurück, verwaltete das Ergebnis bis zum Ende. „Nach 30 Minuten haben wir damit begonnen. Wir haben nach der Führung mehr verwaltet über weite Strecken des Spiels.“ Am Ende jubelte Hirschwang über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg in der Buckligen Welt.

An heißen Tagen kommt die neu gewonnene Routine und Abgeklärtheit im Spiel der Mannschaft von der Rax noch mehr entgegen. „Wir haben eine ältere Mannschaft und da müssen wir es nicht übertreiben an solchen Spieltagen“, ist sich Coach Kaltenegger bewusst, dass er bereits einige Spieler im gehobenen Alter im Kader hat und verweist aufs Wesentliche: „Es muss nicht immer schön sein. Die Punkte zählen am Ende.“