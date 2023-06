Ex-Profi für Casino Baden

118 Einsätze in der Bundesliga, 95 Einsätze in der Regionalliga. Stationen bei der Admira, dem LASK, Wacker Innsbruck und der Vienna. Die Vita von Markus Wostry kann sich sehen lassen. Eine Vita, von der nun Casino Baden profitieren wird. Der 30-Jährige wechselt in die Kurstadt. „Die ersten Gespräche sind super verlaufen, menschlich waren wir auf einer Wellenlänge. Ihm gefällt das Porjekt in Baden. Und wenn er fit ist brauchen wir nicht darüber reden, dass er uns weiterhelfen kann“, schwärmt Sportlicher Leiter Denis Husjenovic über den prominenten Neuzugang.

Wostry war ein Jahr lang vereinslos. Das hatte aber keine sportlichen, sondern gesundheitliche Gründe. Der Innenverteidiger laborierte an einer Herzmuskelentzündung. „Ich habe es vermisst, Fußball zu spielen. Deswegen wollte ich einen neuen Versuch starten“, gibt Wostry Einblicke.

Von seinen Ärzten bekam er grünes Licht, hat alle Tests positiv abgeschlossen. „Aber natürlich muss ich schauen, wie es sich in den nächsten Wochen anfühlt“, will Wostry nichts überstürzen. Dennoch: Die Freude, wieder am grünen Rasen stehen zu können ist groß. „Ich wollte bewusst in die Gebietsliga gehen. Die Liga ist für mich eine Unbekannte, aber bis jetzt habe ich nur Gutes gehört und habe auch schon mittrainiert, wo ich einen guten Eindruck bekommen habe“, erzählt Wostry.

Ob der BAC durch ihn zum Meisterkandidaten wird? „Das weiß ich nicht“, lacht der Neuzugang, „aber der Titel war jetzt auch bei den Gesprächen nicht wirklich ein Thema, die Liga wird nach dem Ebreichsdorf-Aufstieg ausgeglichen sein.“