Ex-Stripfinger für Casino Baden

Langsam aber sicher biegt die Transferzeit in die Zielgerade und Casino Baden drückt noch einmal auf das Gaspedal. Nach Ex-Profi Markus Wostry, Marko Zlatkovic, Raul Hoffer und Lucas Schindler vermeldet Sportchef Denis Husejnovic den fünften Neuzugang und dabei handelt sich um einen echten Kracher. Der frühere Marchfeld- und Stripfing-Kicker Ratko Buljic heuert in der Dammgasse an. Sein letztes Spiel absolvierte der Linksfuß in der Regionalliga im Oktober 2021. Im März 2022 suspendierte ihn der ÖFB im Zuge des sogenannten „Regionalliga-Wettskandals“ wegen des Verdachts der Spielmanipulation.

In Baden zu alter Stärke

Nun darf der 26-Jährige zurück auf den grünen Rasen. „Der Kontakt kam durch einen gemeinsamen Freund zustande“, berichtet Husejnovic: „Ich kenne Ratko schon lange, auch damals aus der Zeit bei Langenrohr“, haben Buljic und Husejnovic bereits einen gemeinsamen Verein in der Vita stehen. „Jetzt hat es sich super ergeben. Wir hoffen natürlich, dass er wieder zu alter Stärke findet und Baden ein Sprungbrett für höhere Aufgaben ist“, blickt Husejnovic voraus: „Wir dürfen uns nicht zu viel erwarten, er war jetzt ein Jahr gesperrt. Wir erhoffen uns, dass wir ihn dorthin bringen, wo er in der Regionalliga war und er uns mit einigen Vorlagen und Toren beschenken wird.“