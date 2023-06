Fischau baut Kader um, Steiner bleibt

Bei Bad Fischau ist für die kommende Saison fast alles klar. Der bisherige Interimstrainer Thomas Steiner wird als Cheftrainer auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft coachen: „Ich selber bleibe Trainer. Das ist schon klar.“

Beim Kader muss man im Sommer jedoch einige schwerwiegende Abstriche machen. Die beiden Leistungsträger in der Defensive Sebastian Drga und Mario Postl stehen für die kommende Saison nicht mehr zur Verfügung. Postl wechselt zur neu formierten Landesliga-Mannschaft des Wiener Neustädter SC, Drga zieht es ins Burgenland. „Er spielt dann wieder bei seinem Stammverein Neufeld“, so Steiner. Zusätzlich geht Tormann Marco Cech nach Mattersburg, Thomas Langer zur Admira Wiener Neustadt und Maximilian Binder ist aufgrund seines Studiums nicht mehr greifbar für den ASK. Beim letzten Heimspiel gab es noch einen kleinen Abschluss für die Fünf. „Wir haben einige Spieler verabschiedet, einige andere sind aber bereits fixiert“, ist Coach Steiner zuversichtlich für die neue Saison.

Ein Routinier und drei Youngsters

Die Mannschaft wird für die neuen Aufgaben durch Baris Yavuz, der aus Eggendorf kommt, Ilir Zimberi, der zuletzt in Pottendorf kickte, und Emir Gökce (Kottingbrunn Reserve) verstärkt. Zusätzlich sichert sich Bad Fischau die Dienste von Youngster Mohammad Jafari, der bis vor einem Jahr im Nachwuchs der Fischauer stand, ehe er in die U17 von Matzendorf wechselte, um dort Nachwuchslandesliga zu spielen. Im oberen Play-off erzielte er dort 35 Tore in 22 Partien. „Ich denke, dass wir gut aufgestellt sind für die nächste Saison“, so Trainer Thomas Steiner, der die Mannschaft nicht unbedingt weiter verstärken muss: „Wenn uns noch einer reinrennt, dann kann man drüber reden. Aber sonst war es das.“