Haidners Debüt mit Sieg im Sechs-Punkte-Spiel

„Gott sei Dank“, so die ersten Worte von Eggendorfs Neo-Coach Thomas Haidner nach dem wichtigen 5:2-Erfolg gegen Breitenau. Mit den überzeugenden drei Punkten zum Einstand dockte Thomas Haidner an den Rest des Feldes an. „Am Anfang hat bei uns die Abstimmung nicht gepasst, aber dann muss ich den Spielern ein Kompliment machen“, so der neue Mann auf Eggendorfs Trainerbank, dessen erstes Ziel es war, den Anschluss herzustellen.

Einen großen Anteil am Erfolg hatte Offensivmann Lukas Manhart. Der Sommerneuzugang erzielte in der laufenden Meisterschaft erst ein Tor, war bereits seit sechs Wochen torlos. Gegen Breitenau geigte Manhart aber umso mehr auf. Er glich nach dem zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand in der 14. Minute aus und legte dann innerhalb von 27 Minuten drei weitere Treffer nach. „Für mich ist es ein schöner Moment, endlich mit Toren zu helfen, man muss aber auch sagen, dass die Mannschaftsleistung top war. Der Trainer hat uns eine klare Aufgabe gegeben und wir haben sie super umgesetzt“, so der Vierfach-Torschütze Lukas Manhart selbst.

Nicht nur das Spiel, sondern die gesamte Trainingswoche stimmt den Coach zuversichtlich: „Es war eine schöne erste Woche. Die Spieler ziehen alle mit.“ Nach dem geglückten Start traut sich Haidner mit seiner Truppe noch mehr zu in den nächsten Wochen: „ Ich bin zuversichtlich, dass wir noch Punkte machen.“