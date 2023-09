Hirschwang zufrieden, aber es geht noch mehr

Nach der Niederlage zum Saisonstart gegen die zweite Garnitur des SC Wiener Neustadt folgten drei volle Erfolge. Mit neun Punkten aus vier Spielen steht die Kaltenegger-Elf derzeit auf dem dritten Tabellenrang. Vor Hirschwang sind nur Marienthal und Bad Fischau, die jeweils beim Punktemaximum von zwölf Zählern stehen. „Ich bin guter Dinge und drei Siege in Folge haben wir auch“, freut sich Coach Peter Kaltenegger über die ersten Erfolge der noch jungen Saison.

Das letzte Spiel gegen Eggendorf war bereits zur Pause entschieden, führten Hasan Duman, Libor Zondra und Co. schon beim Pausenpfiff mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel stand man zwar gut, konnte aber keine weiteren Treffer erzielen. Der Trainer hat sich mehr erwartet. „Der ein oder andere Ersatzspieler hätte sicher mehr aufzeigen können“, ist Kaltenegger mit der Leistung der Reservisten noch nicht ganz zufrieden: „Da hab ich mir mehr erwartet.“ In den nächsten Wochen sollen die Kaderspieler aber weitere Einsätze bekommen, um sich ins Rampenlicht zu spielen. „Es soll ja noch weitere Chancen geben, dass sie sich beweisen“, so Kaltenegger.