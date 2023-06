Kader nimmt Formen an

Nach dem Abstieg muss Breitenau vor dem Neustart in der Gebietsliga gleich mit zehn Abgängen zurechtkommen. Neben den beiden Legionären Pavel Klimpar und Richard Mrozek werden auch andere Leistungsträger und Kaderspieler den Breitenauer Weg nicht gehen.

Defensivmann Aytac Sahin, der erst im Winter aus Wien kam, spielt ab Sommer in der 1. Klasse West in Allhartsberg. „Wir wollten da beim Wettbieten um ihn nicht mitmachen. Im Winter war es notwendig, aber nicht jetzt“, so Sektionsleiter Markus Krachler. Adhurim Hasi kehrt nach einem halben Jahr in der Steinfeld-Arena zu seiner alten Wirkungsstätte in Neunkirchen zurück. Den gleichen Wunsch hatten auch drei andere junge Breitenau-Spieler. Ebenfalls beim SC spielen in der kommenden Saison Raphael Puhr, Lennart Schügerl und Jung-Goalie Thomas Pröll. Michael Schratt hält ab sofort die Beine für seinen Stammverein aus Aspang hin, Paul Glaser versucht sich in der neuen Saison bei HW Wiener Neustadt in der 2. Klasse Steinfeld. Simon Barwitzius schnürt seine Schuhe nun bei Zillingdorf.

Doch war die sportliche Führung in Breitenau nicht untätig, stellt sich den neuen Aufgaben. Loris Pirollo und Marcus Marzinger waren die ersten bekannten Rückkehrer. Tormann Noah Stöger soll das Tor sauber halten. Dem Ruf der Breitenauer folgte auch wieder Michael Beisteiner. Der Innenverteidiger spielte zuletzt in Eggendorf, wird im kommenden Jahr aber für die Waldherr-Elf spielen. Schon öfter war man an Marco Feyertag dran, wollte man den Forchtenstein-Kicker in der Vergangenheit bereits ins Steinfeld holen. „Wir waren da schon öfter dran. Dieses Mal hat's zum Glück funktioniert“, erzählt Krachler, der auch Daniel Heissenberger von einem Verbleib in Breitenau überzeugen konnte: „Heissi hat verlängert. Es freut uns, dass wir ihn halten. Er hatte kein gutes Jahr, aber hat das Zeug, dass er ein Top-Spieler ist.“

Ganz fertig scheint der Kader beim Absteiger noch nicht zu sein, will Sportchef Markus Krachler seine Ohren weiter offen halten: „Wir wollen ganz hinten und ganz vorne noch was machen, aber das muss auch passen.“